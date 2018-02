Moggia incontra gli alunni della V elementare per ascoltare le loro richieste

Cinque Terre - Val di Vara - Il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, ha incontrato questa mattina gli alunni della quita elementare locale per provare ad esaudire le richieste dei ragazzi

“La nostra amministrazione - commenta il primo cittadino - ha l’obiettivo di investire nelle nuove generazioni, nei cittadini del domani, perché si formino alla conoscenza e al rispetto della propria storia e del proprio territorio, per questo accolgo con entusiasmo le richieste dei della V Elementare del paese: la partecipazione concreta e attiva delle bambine e dei bambini si traduce nella possibilità e nella capacità di intervenire con idee, proposte e progetti tesi a salvaguardare i diritti che li riguardano in prima persona”.



In questa ottica, oggi, è stato effettuato il sopralluogo dai ragazzi di V elementare, accompagnati dalla maestra responsabile del plesso, Marina Gargani, dal sindaco, dai tecnici del Comune di Monterosso per il settore della Scuola, dei Lavori pubblici e dell’Edilizia privata, così da verificare la fattibilità delle proposte pervenienti dai ragazzi.



Il Comune di Monterosso in questi mesi si è adoperato nel Progetto di Educazione Civica all’interno delle Scuole, promuovendo, con il prezioso aiuto degli insegnanti, processi formativi volti a trasmettere concetti e conoscenze utili a sviluppare, anche nei più giovani, la coscienza dei valori, dei diritti e dei doveri che caratterizzano la vita sociale e la vita civica.

Il Consiglio della V Elementare ha presentato diverse proposte relative a miglioramenti dei servizi offerti alla scuola e alla cittadinanza ed hanno anche elaborato idee per realizzare pannelli con le “Regole di utilizzo dei giochi comuni”, da installare presso le aree giochi di Monterosso.

Il sindaco conclude ringraziando tutti per l’impegno: “Sono entusiasta dell’amore e della passione che i ragazzi hanno dimostrato per il paese e farò quanto mi è possibile per esaudire le loro richieste”.