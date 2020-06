Modifiche all'area di cantiere, lungo la Ripa potranno esserci variazioni alla circolazione

Cinque Terre - Val di Vara - Dalle 12 di oggi sino alla fine dei lavori in fase di avvio, lungo la Strada provinciale 31 “Fornola - Bottagna”, ben più conosciuta come strada della Ripa, si verificheranno modifiche alla circolazione dovute alla variazione dell'area di cantiere.



Nello specifico la tratta ricompresa tra il cancello esistente presso la fine dell’area Nato e l’intersezione con la via Montebuono, interessata dai “Lavori di sistemazione della S.P. 31 Strada della Ripa – Lotto 2 e 3” e relativi accessori, nonché le viabilità temporanee alternative e le viabilità ordinarie ma limitrofe alle aree di intervento ed ogni altra

area funzionale alle opere sono date in consegna al Raggruppamento temporaneo di imprese che ha ottenuto l'appalto dei lavori.



La ditta esecutrice è autorizzata a momentanee sospensioni della circolazione, attuate mediante movieri posizionati in corrispondenza dell’impianto semaforico, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di particolari attività, per un tempo massimo pari a due cicli di verde e comunque ad esclusione della fascia oraria 7-9 / 17-18.30 dei giorni feriali (sabato e domenica esclusi).

Deve comunque sempre essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.