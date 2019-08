Mobilità elettrica, tre nuove pole station di ricarica a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il piano di sviluppo targato Enel X per garantire una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente e capillare, e Sesta Godano è una delle protagoniste verso una mobilità sostenibile a zero emissioni. Si è svolta proprio oggi l’inaugurazione di una delle tre pole station, posizionate in zone centrali e strategiche del comune e dotate di due punti di ricarica utilizzabili contemporaneamente. L’amministrazione è, infatti, la prima nella provincia spezzina ad aver aderito alla proposta avanzata nelle scorse settimane da Enel X per la realizzazione di una rete di ricarica per i veicoli elettrici senza alcun costo per il comune.



Il protocollo di intesa siglato tra Enel X e l’amministrazione di Sesta Godano prevede che la società del Gruppo Enel si occupi dell’installazione, dell’attivazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ricarica.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, Marco Traversone, Sindaco di Sesta Godano e Lucia De Mattei, Assessore con delega alla viabilità e il decoro urbano. “Ringrazio Enel X per la grande professionalità e per l’attenzione dedicata alla nostra realtà- ha commentato Marco Traversone. Oggi a Sesta Godano inauguriamo, per primi tra le province spezzine, un servizio importante rivolto a tutti i cittadini e i turisti attenti ad una mobilità sostenibile”.