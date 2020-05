Misurazione della temperatura per chi vuole entrare nel Comune di Bolano

Cinque Terre - Val di Vara - Da questa mattina chiunque intenda accedere negli uffici del Comune di Bolano è sottoposto a controllo a distanza, senza registrazione del dato, della temperatura corporea. La rilevazione è effettuata da parte del personale appositamente incaricato.



Coloro che saranno risulteranno con febbre superiore a 37,5° C, salvo che dispongano di certificazione medica giustificativa dello stato, verranno invitati ad allontanarsi e a contattare il proprio medico curante.

In caso di rifiuto a sottoporsi al controllo della temperatura corporea non sarà possibile

accedere agli uffici.