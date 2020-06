Mezzo secolo di temperature in crescita, Val di Vara 'surriscaldata'

Cinque Terre - Val di Vara - Sono i comuni di Novate Mezzola, Samolaco, Berbenno di Valtellina e Buglio in Monte, tutti paesi della provincia di Sondrio, nonché il comune di Brindisi, quelli che dagli anni Sessanta ad oggi hanno fatto registrare il maggior incremento delle temperature medie, che in questi posti sono salite di più di 4 gradi. Si tratta in particolare della differenza tra la temperatura media nel periodo 1961-1970 e il periodo 2009-2018. I dati che sono stati raccolti dai giornalisti Lorenzo Ferrari e Ornaldo Gjergji di Obc Transeuropa e pubblicati sullo European Data Journalism Network, infine ripresi con un pezzo approfondito sul Sole24Ore.



Come esce lo Spezzino da questa analisi? Si nota innanzitutto che i comuni più surriscaldati sono in Val di Vara: nell'ultimo mezzo secolo le temperature medie di Carrodano, Beverino e Calice al Cornoviglio sono aumentate di almeno due gradi, rispettivamente di 2.16, 2.04 e 2 gradi. E buona parte della vallata sta comunque sopra un incremento di 1.8 gradi: Sesta Godano (+1.92), Zignago (+1.83), Maissana (+1.82), Rocchetta (+1.8). Crescite più lievi a Bolano (+1.59), Follo (+1.59), Riccò (+1.42) e soprattutto Pignone (+1.36). In Val di Magra c'è un terzetto di comuni che ha visto salire maggiormente le temperature medie: Ameglia (+1.65), Arcola (+1.62), Santo Stefano (+1.61). Vezzano sta poco sotto il muro degli 1.6°, gli altri valligiani invece sono sotto il grado e mezzo.



Il comune capoluogo mette a referto un +1.72 gradi, dimostrandosi più accaldato dei colleghi di golfo Porto Venere (+1.4) e Lerici (+1.62). Infine, i comuni di Cinque Terre e Riviera sono quelli che dagli anni Sessanta ad oggi hanno sofferto di meno l'innalzamento delle temperature medie: Levanto e Monterosso sfiorano il +1.4°, Bonassola sta a +1.32, mentre in tutti gli altri l'aumento è stato inferiore agli 1.3 gradi.