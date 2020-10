Metanizzazione a Cornice e Mangia, fornitura per più di 50 famiglie

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono le attività di metanizzazione delle frazioni di Cornice e Mangia, dove Italgas, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha di recente completato la conversione da GPL a gas naturale di altri due tratti di rete, per più di 7 chilometri di nuova tubazione, che hanno permesso di raggiungere ulteriori 52 famiglie della zona.

"Come annunciato a luglio - si legge in una nota congiunta del Comune di Sesta Godano e Italgas -, nel corso di alcuni incontri con la cittadinanza, i residenti delle due località possono ora godere dei benefici del metano con un importante risparmio in bolletta, oltre a poter contare su una maggiore sicurezza e continuità del servizio grazie al collegamento diretto con la rete nazionale e regionale di trasporto del gas. A Cornice, la conversione da GPL a metano ha interessato circa 36 famiglie, mentre a Mangia sono circa 16 le utenze che stanno usufruendo di una fonte energetica più sicura, economica e sostenibile. Nell’ambito dei lavori, la società si è fatta carico degli adeguamenti tecnici necessari fino al contatore e ha provveduto anche alla sostituzione dei misuratori tradizionali con contatori di ultima generazione (smart meter) che permettono, tra le altre cose, la lettura in tempo reale dei consumi".



"Gli investimenti - conclude la nota - nella metanizzazione di nuove aree e nella digitalizzazione di processi e servizi sono parte della strategia di sviluppo territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta attuando al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure le reti".