Messa in sicurezza e un occhio all'estetica: opere per 830mila euro

Cinque Terre - Val di Vara - Si aspetta solo che il meteo consenta di aprire i cantieri, poi Sesta Godano è pronta ad avviare una serie di opere per il territorio. Lo annuncia il sindaco Traversone. Tra queste la sostruzione del rifugio sul Monte Gottero (150mila euro) e la messa in sicurezza di Ponte Boera (100mila euro), della strada per Godano (120mila euro) e di quella per Antessio (100mila euro). Il capoluogo conoscerà la ristrutturazione dei campi da tennis (100mila euro). A Peio sarà avviata la messa in sicurezza del torrente Mangia (120mila euro) e del Rio Groppo a Sesta (53mila euro). Infine il secondo lotto della pavimentazione a Bergassana (35mila euro) e la perizia sugli asfalti tra via Roma e via Ca' Vezzone (35mila euro). Un po' di arredo urbano: l'installazione di ringhiere artistiche, il raddoppio delle luci su Via Roma e la manutenzione straordinaria sulla fontana. Totale delle opere previste: 830mila euro.