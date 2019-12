Mercoledì si riunisce il consiglio, a Levanto si parla anche di bilancio e Cosap

Cinque Terre - Val di Vara - Torna a riunirsi, mercoledì 4 dicembre, alle 18.30, il Consiglio comunale di Levanto. La seduta si aprirà con la discussione di una mozione (dei consiglieri Canzio, Ferrari, Giudice e Lizza) per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Quindi proseguirà con tre interrogazioni della minoranza: sui lavori di riqualificazione in corso in via Dante e piazza Staglieno; sul pagamento, da parte di Acam, delle rate per la realizzazione del depuratore di Vallesanta; sulla situazione e le prospettive dell’ospedale San Nicolò. Ma l’assemblea discuterà anche di una variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 adottata dalla giunta; del regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici (Cosap); dell’aggiornamento del Piano urbanistico comunale nell’area degli Orti Massola destinata a parcheggio pubblico; dell’alienazione del complesso immobiliare dell’ex istituto alberghiero “Casini” di Lerici; della sdemanializzazione, con conseguente alienazione, di una porzione di pertinenza stradale in località Prealba.