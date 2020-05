Mercoledì 27 maggio si riunisce il consiglio comunale di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Torna a riunirsi, mercoledì 27 maggio, alle 18.30, il consiglio comunale di Levanto, per una seduta che si svolgerà a porte chiuse e nel rispetto delle norme a protezione dal rischio di contagio del virus Covid-19. All’ordine del giorno, il Bilancio consuntivo per l’anno 2019 e l’approvazione di uno schema di transazione per la definizione in via stragiudiziale delle vertenze giudiziarie conseguenti all’esproprio di aree relative alla realizzazione del nuovo mercato coperto e del collegamento stradale tra via Martiri della libertà e corso Roma.