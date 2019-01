Marchio di qualità ambientale, la bussola per scegliere la struttura alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Il Marchio di Qualità 2.0 - Carta Europea del Turismo Sostenibile Fase II del Parco Nazionale delle Cinque Terre fornisce una "bussola" a disposizione del visitatore per orientarsi nelle eccellenze del territorio. Il suo logo è una garanzia di qualità dell'accoglienza, di impegno verso l'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.



Si tratta di un marchio distintivo assegnato dal Parco alle imprese turistiche delle Cinque Terre che si sono impegnate in un percorso volontario di qualità, rispetto dell'ambiente e valorizzazione della cultura e dell'identità locale secondo la strategia indicata dalla Federazione EUROPARC nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile, riconoscimento ottenuto dall'Area Protetta nel 2015 nel corso della prima fase di attuazione. Il Marchio di Qualità 2.0 - CETS Fase II è esclusivamente riconosciuto alle attività turistico-ricettive ubicate nel territorio del Parco.



Il MQA 2.0 - CETS Fase II garantisce ai visitatori del Parco: di soggiornare in strutture alberghiere e extraalberghiere (complementari) che partecipano attivamente alla valorizzazione del patrimonio locale, in particolare attraverso la proposta di prodotti tipici; l'accesso a servizi dedicati per vivere al meglio un'esperienza non solo di fruizione ma di conoscenza autentica e profonda del territorio, della rete sentieristica e delle tradizioni locali; il rispetto di standard di sostenibilità ambientale e risparmio idrico ed energetico.



Cliccando qui è possibile visualizzare le strutture che hanno ottenuto il Marchio di Qualità 2.0 - CETS Fase II dell'Ente Parco o che hanno intrapreso il percorso di certificazione.