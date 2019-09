Manutenzione scuole, Riomaggiore stringe i tempi per iniziare in tempo

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore fa il punto della situazione per quel che concerne i plessi scolastici ad una manciata di giorni dall'inizio delle scuole. Termineranno, salvo imprevisti, entro il 13 settembre, i lavori alla scuole elementare il località Castello e la scuola secondaria "Telemaco Signorini" con la sola esclusione di alcune lavorazioni esteme non interferenti con l'attività scolastica, le quali potranno terminare non oltre il 27 settembre. Nel corso dei lavori sono stati demoliti i pannelli decorati in facciata, perché pericolanti. Nello stesso contesto è stato rilevato che i supporti e il materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera non erano adeguati per l'esposizione all'aperto e lo stato di degrado raggiunto non avrebbe consentito il recupero dell'opera stessa. L'amministrazione sta valutando l'avvio di un progetto con la collaborazione di istituti scolastici, al fine di rendere omaggio alle persone che erano rappresentate nei murales del nostro tenito. che, per le criticità sopra esposte, non è stato possibile preservare.



Per quel che concerne la scuola materna di Via Telemaco Signorini, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori e della richiesta di proroga del termine inviata dall'impresa esecutrice, il Comune di Riomaggiore ha ritenuto ragionevole accordare una concessione di ulteriori quindici giomi lavorativi, in base ai quali i lavori dovranno comunque terminare entro il 18 ottobre 2019. Alla luce di quanto sopra, è stata convocata una riunione per sabato 7 settembre, alle 9, presso il Palazzo comunale, al fine di un confronto sullo stato di avanzamento dei lavori, alla presenza della sindaca Fabrizia Pecunia, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Arch. Procaccini, dei rappresentanti dei genitori e della scuola, alla quale tutti gli interessati sono invitati a partecipare. In quella sede saranno valutate opportune soluzioni organizzative, al fine di gestire al meglio la ripresa delle attività didattiche per la scuola matema e il servizio mensa.