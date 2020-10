Manutenzione, Ponte Campertone "ai raggi x"

Cinque Terre - Val di Vara - Il prossimo 6 ottobre si svolgerà un test programmato, nell’ambito di una pianificazione annuale dei controlli sullo stato delle strade ed in particolare dei ponti, da parte della Provincia della Spezia, sul ponte Campertone lungo la Strada Provinciale 370 Litoranea delle 5 Terre. Si tratta di una prova di carico condotta a verifica della bontà delle ipotesi valutative, già assunte nella relazione tecnica relativa alla verifica della sicurezza del ponte stesso, sullo stato regolare dell’infrastruttura.



Martedì 6 ottobre, con orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, verrà quindi effettuata una prova di carico della struttura e per questo sarà necessario temporaneamente istituire, lungo quel tratto della Strada Provinciale 370, un senso unico alternato regolato da movieri con eventuali temporanee sospensioni della circolazione per il tempo strettamente necessario alla prova.

Si raccomanda a tutti coloro che dovranno comunque percorrere quel tratto di strada, per evitare traffico o disagi, di tenere presente gli orari indicati o, se possibile, organizzarsi su percorsi alternativo o in altra maniera. In ogni momento sarà comunque sempre essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.



Come da prassi questi test vengono eseguiti mediante il posizionamento di un carico in modo graduale sull’impalcato, il tutto attraverso una serie di autocarri preventivamente pesati e disposti in modo da indurre la massima sollecitazione sugli elementi. Attraverso la misurazione dell’andamento delle deformazioni, con impiego di strumenti di alta precisione, si potrà avere un quadro definitivo sulla condizione dell’infrastruttura, questo a conferma della pre valutazione positiva che risultata nell’ipotesi tecnica già effettuata.