Mangiatrekking ripara la segnaletica turistica

Cinque Terre - Val di Vara - Con artigianalità e passione, mentre qualcuno asporta e vandalizza, associati Mangiatrekking nelle cantine familiari, in silenzio, continuiamo le ricostruzioni. Non per caso, anche gli amici delle "Dolomiti Bellunesi" in visita escusionistica all'isola, si sono complimentati, affermando che la cura della reta sentieristica della Palmaria è un esempio di "qualità del lavoro". L'associazione in corretta collaborazione con il Comune ed il Parco di Porto Venere proseguirà sempre così. Un ringraziamento particolare agli associati Pierangelo Cozzani, Paolo Silvestrini, Roberto Forfori, Roberto Lupi, e Giorgio Berettieri.