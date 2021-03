Mangia Trekking prepara i percorsi e guarda al decennale della tragica alluvione del 2011

Cinque Terre - Val di Vara - Mangia Trekking, associazione che promuove l'alpinismo lento e orizzontale, prosegue il suo lavoro di manutenzione e valorizzazione dei percorsi del territorio. Senza dimenticare, spiegano dal sodalizio, che il borgo di Mangia, in Val di Vara, “fu costruito in epoca medievale da alcuni esiliati della famiglia fiorentina dei Cerchi, di cui era fiero simpatizzante Dante Alighieri, di cui cadono quest'anno i sette secoli dalla scomparsa. E l'associazione Mangia Trekking è stata fondata proprio da discendenti dei Cerchi”. In questi giorni l'associazione, anche tenendo conto del particolare anno 'dantesco', sta preparando degli itinerari che vorrebbe al centro di una giornata escursionistica il prossimo ottobre, Covid-19 permettendo. “Nell'occasione l’associazione ricorderà il decennale della disastrosa alluvione che nel 2011 colpì anche Mangia e la sua comunità”, concludono da Mangia Trekking.