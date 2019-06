Mangia Trekking, l'impegno per Codeglia

Cinque Terre - Val di Vara - Riceviamo da Mangia Trekking



Tempo fa, l’associazione Mangia Trekking, tra gli ideatori italiani delle attività sportive connesse con il termine “Lento”, in collaborazione con il Comune di Riccò del Golfo e con la gestione dell’albergo diffuso di Codeglia, in un vicolo del paese colorato, con pietre a vista, aprì un point di riferimento. Obiettivo, contribuire ad un progetto di valorizzazione territoriale, per uno dei borghi della Val di Vara maggiormente legati alla storia delle Cinque Terre, con un trascorso fatto di agricoltura, allevamenti di animali e produzione di caciotte. Situato lungo una antica via del sale, tra il mare ed il suo entroterra,e in una posizione prossima al crinale di svalicamento, oggi per le molteplici attività della “ location ”, che fanno riferimento all’alpinismo lento ( cultura, tradizione, storia e sport ), Codeglia mentre si va rianimando, si afferma come bella e frequentata meta turistica outdoor, per chi ama tranquillità, sport dolce, e natura. Quelli che un tempo erano stati, lo spopolamento ed il conseguente abbandono del territorio, oggi sono soltanto un ricordo. Così, sempre attiva nel continuare a sviluppare attività di alpinismo lento, in collaborazione con gli operativi Gianluca e Paola, gestori dell’albergo diffuso, l’associazione Mangia Trekking intanto che provvede alle manutenzioni ed alla segnaletica dei sentieri, ha spostato il proprio point in un locale posto all’ingresso del paese colorato, in un luogo con una piccola aia ben visibile, che immediatamente indica, a chi vi giunge, l’anima sportivo-culturale del borgo. Quindi, l’associazione dell’Alpinismo Lento esprime soddisfazione nel contribuire fattivamente a quel progetto che vuol vedere Codeglia, affermarsi quale bella risorsa turistica, in un ampio territorio tra il Golfo dei Poeti, la Val di Vara e le Cinque Terre.