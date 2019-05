Mangia Trekking alla scoperta delle antiche aziende agrituristiche familiari

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue senza sosta, l’attività di Alpinismo Lento dell’associazione Mangia Trekking. Ultimo progetto avviato è quello denominato “Alla ricerca delle cucine perdute “. Si tratta di cammini nella natura che vanno a riscoprire quelle aziende agrituristiche, a conduzione familiare, lontano da strade asfaltate, nascoste tra le montagne, ove i sapori e l’accoglienza, sono fondati sul rigoroso rispetto dell’antica tradizione. Il progetto si sviluppa nei territori della Val di Vara, della Lunigiana e delle Alpi Apuane, ma i suoi contenuti e l’eco, hanno già richiamato l’attenzione ed il consenso di alcune aziende agrituristiche dell’AppenninoTosco Emiliano. Con un’attività, che ha voluto essere un modello guida, alcuni appassionati dell’alpinismo lento hanno raggiunto la località delle “Calde” sulle Apuane, a quota 850 metri, alla scoperta di due antiche ed eccellenti aziende agrituristiche a conduzione familiare. L’Agrifoglio e l’Alpeggio, situati a circa 20 minuti dalla strada più vicina, in un luogo ideale per il trekking in ogni stagione. Attraversamenti dei territori, escursioni notturne, salita alle vette. Si tratta di due caseggiati, immersi nel verde, in un territorio incontaminato, costruiti nel tempo libero, con pietre locali da due cavatori, che lavoravano quotidianamente nelle cave di Carrara. Pardini Albino e Domenici Michele, entrambi bisnonni degli attuali proprietari. Oggi, Paolo con il figlio Matteo, ed il fratello Michele, insieme alla loro mamma MariaLuisa, legati alla tradizione familiare, continuano a dare importante dignità a quel territorio, un tempo caratterizzato da una toponomastica arcaica, con numerosi animali al pascolo ed intensamente coltivato, il quale ancora conserva un alto valore naturalistico . Il loro è un vero e proprio servizio sociale per le comunità che frequentano la montagna. Con tali iniziative l’associazione Mangia Trekking, che svolge tante sue attività nei luoghi, suggerisce esperienze di alpinismo lento , che conducono a conoscere queste realtà, dove è possibile pernottare e far sosta durante i cammini, ma soprattutto degustare una cucina di qualità, tradizionale, biologica, rispettosa della terra e dei prodotti utilizzati. Dove vivere e muoversi ha un chiaro richiamo all’atmosfera dei tempi passati. Prossima iniziativa in Val di Vara all’Agriturismo il Risveglio Naturale di Valletti.