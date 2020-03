Manarola, stazione deserta: nessuno sui binari, nessuno sale o scende dal treno

Cinque Terre - Val di Vara - Non capita spesso, nemmeno nei giorni di pioggia, di vedere la stazione di Manarola deserta. Completamente. Nessuno sul binario, nessuno che scende o sale dal treno. Il nulla. A due giorni dall'inizio ufficiale della primavera, nel giorno del patrono della Spezia, il coronavirus ha colpito duramente ovunque, imponendo l'obbligo di restare in casa a tutti.

In altre occasioni ci sarebbero state decine e decine di persone, e nei fine settimana successivi le persone sarebbero arrivate a migliaia. Quest'anno non sarà così, almeno per un po'.