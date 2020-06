Manarola e i suoi ponti, si cerca materiale per una nuova iniziativa settembrina

Cinque Terre - Val di Vara - Per molti secoli i ponti che attraversavano il “canale” sono stati il segno distintivo dell’abitato di Manarola. Luoghi di attività pubbliche o private, punti d’incontro nella vita di tutti i giorni come nei grandi eventi civili e religiosi, bellezza immortalata da pittori e fotografi, i ponti del paese rischiano di essere dimenticati e, insieme a loro, anche le tante memorie che li vedono protagonisti. L’idea dell’estate 2020 è quella di creare un evento culturale di comunità che si snodi per alcune settimane lungo l’intera via principale del paese che, risalendo il corso del canale, culminerà in una mostra di fotografie e altro materiale sul tema ospitata nell’Oratorio. In prossimità dei ponti, saranno installati piccoli pannelli informativi con la storia e le immagini dei ponti, arricchiti da contenuti multimediali.



E per rendere unico l’evento anche per chi li ricorda, l'associazione Radici ha pensato di coinvolgere i compaesani per creare una mostra collettiva che vada al di là delle semplici nozioni storiche, e che racconti veramente la vita del paese prima dell’arrivo della strada. "Vorremmo accompagnare le nozioni storiche con la narrazione di piccoli o grandi eventi, abitudini di vita, immagini di famiglia o che immortalano lo scorrere della vita nel paese, ricordi personali e aneddoti tramandati dai “vecchi”, valorizzandoli nel modo più rispettoso possibile. Invitiamo quindi a condividere con noi fotografie, immagini, ricordi, aneddoti o racconti relativi a uno o più ponti del paese inviandoli all’indirizzo info@associazioneradici.com entro il 31 luglio 2020". Le fotografie saranno utilizzate esclusivamente nelle settimane dell’evento. La mostra si terrà a inizio settembre.