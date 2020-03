Manarola, deserto di bellezza ai tempi del coronavirus

Cinque Terre - Val di Vara - I primi giorni di questa freddissima primavera, in condizioni normali, non avrebbero fatto demordere tour operator ed escursionisti a esplorare le bellezze delle Cinque Terre. Non c'è nemmeno bisogno di scommetterci ma l'immagine che abbiamo oggi è decisamente diversa: il borgo di Manarola deserto, immobile, in sottofondo solo il vento e il mare. Lo scenario rimane comunque bellissimo e unico.

Ed è per rimarcare queste qualità e allo stesso tempo mostrare un'inconsueta immagine delle Cinque Terre, che dalle prime avvisaglie di primavera si riempiono sempre di vita e visitatori, che il Parco nazionale delle Cinque Terre ha filmato un mini tour per il borgo. Le immagini sono state realizzate lo scorso 19 marzo e ritraggono i luoghi simbolo del borgo. Particolare anche l'impatto con la stazione ferroviaria, vuota, dove rieccheggia la voce di Trenitalia che ricorda le disposizioni per il coronavirus