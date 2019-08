Manarola-Corniglia, progetto per la riapertura

Cinque Terre - Val di Vara - Ire S.p.a., incaricata dall'Ente Parco di pubblicare il bando per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di ripristino del Sentiero Verde Azzurro, n. 592, da Manarola a Corniglia, ha provveduto all'apertura delle buste, aggiudicando provvisoriamente la progettazione al costituendo raggruppamento Flow-Ing Srl - Enser Srl - Brodasca - Lanzi - Malgarotto.



Dopo la verifica dei requisiti, Ire S.p.a. procederà all'aggiudicazione definitiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ipotesi n.2 'Interventi funzionali alla riapertura "condizionata" del sentiero') con opzione per il servizio di redazione del progetto esecutivo, per la direzione dei lavori e il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, degli interventi di ripristino del collegamento pedonale tra i due borghi. "Questo è un primo passo importante - sottolinea il direttore del Parco, Patrizio Scarpellini - verso il recupero di un tratto di sentiero particolarmente strategico per la valorizzazione dei collegamenti pedonali tra i borghi di Manarola e Corniglia. Una volta acquisito il progetto definitivo sarà impegno prioritario e congiunto dell'Ente Parco e del Comune di Riomaggiore, attivare ogni sforzo necessario al finanziamento delle opere finalizzate alla riapertura di questo importante tratto della rete escursionistica".



"Stiamo lavorando in sinergia con il Parco per arrivare alla riapertura di diversi sentieri fondamentali per il nostro territorio (Manarola-Corniglia, la Via dell'Amore, e la Beccara) - aggiunge Fabrizia Pecunia, Vice Presidente del Parco - La lotta contro il dissesto idrogeologico ci impegna costantemente, ma riusciremo a restituire ai residenti e al mondo intero questi tratti di costa di straordinaria bellezza, oltre che strategici nella gestione del flusso turistico".