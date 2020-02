Maltempo, nuove frane sulle strade comunali levantesi

Cinque Terre - Val di Vara - Le piogge fini ma persistenti degli ultimi giorni hanno causato, nella giornata di domenica 2 febbraio, quattro frane di piccola entità lungo le strade collinari della vallata di Levanto, impegnando gli operai del Comune in interventi tempestivi per rimuovere il materiale sceso dai versanti e garantire la sicurezza della circolazione veicolare. Gli smottamenti più consistenti si sono verificati in prossimità del bivio per Pastine inferiore (lungo la comunale che dalle Ghiare sale verso Vignana) e alla deviazione per la località Trinchetto (sulla comunale per Fontona).



In entrambi i casi, gli operai dell’ufficio tecnico reperibili nel giorno festivo hanno subito delimitato l’area occupata dal materiale sceso sul lato monte della carreggiata e segnalato il pericolo. Nella mattinata di lunedì hanno poi completato l’intervento rimuovendo la terra e ripristinando la viabilità sull’intera carreggiata. Gli altri due movimenti franosi, di minore entità, si sono verificati nei pressi egli abitati di Lerici e Vignana, e anch’essi sono stati oggetto di un intervento immediato del Comune.