Maltempo, crollano i muretti a secco. Pronto un milione per tutelarli

Cinque Terre - Val di Vara - La conta dei danni ai muretti a secco, dopo il maltempo, è già partita. Intanto gli agricoltori del Parco nazionale delle Cinque Terre hanno incontrato la presidente Donatella Bianchi sia per elencare le criticità del territorio che per spiegare loro i finanziamenti che verranno messi a disposizione dall’Ente e che arrivano anche dalla Cinque Terre card. In questo caso specifico dalla 600millesima venduta un euro viene versato per un fondo destinato solo all’agricoltura. Un provvedimento stabilito nella precedente giunta.



Un’occasione di incontro e confronto dunque piena di novità. “Con il provvedimento della Cinque Terre card è maturato un fondo, di 450mila euro, a disposizione dei progetti sol per il mondo agricolo – ha spiegato il direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre Patrizio Scarpellini. A seguito delle piogge il problema più grande che abbiamo riscontrato è il crollo dei muretti a secco. Per questo motivo abbiamo intenzione di realizzare una procedura, per la quale dobbiamo ancora ragionare a quanto sarà il tetto per i rimborsi, che vadano a sanare le criticità per i cedimenti”.



“In questo momento – ha proseguito Scarpellini -i nostri geologi sono già al lavoro per fare una valutazione complessiva che va al di là dei 450mila euro della Card. Le verifiche in corso fanno parte del nostro piano della sicurezza e della fruibilità dei sentieri e del territorio”.

Altri ottocentomila euro sono a disposizione del territorio. “La presidente Bianchi ha avuto modo di incontrare il mondo agricoltori – conclude Scarpellini – perché il Parco deve essere un sostegno al settore e trovare tutte quelle iniziative che hanno come scopo finale il mantenimento di tutto il territorio e la tutela del paesaggio”.