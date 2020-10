Maissana, ritoccata l'indennità del primo cittadino

Cinque Terre - Val di Vara - L'indennità del sindaco di Maissana, Alberto Figaro, passa da 1.162 a 1.659 euro, pari all'85 per cento dello stipendio di un sindaco di un comune fino a 5mila abitanti (Maissana ne conta meno di mille), come consentito e previsto dal Testo unico enti locali. La delibera con cui la giunta ha dato l'ok all'incremento segnala “la costante presenza del sindaco presso la sede di questo Comune e sul territorio a tempo pieno”. Al momento della votazione il primo cittadino ha lasciato la giunta per ovvie questioni di opportunità, essendo toccato in prima persona dal provvedimento.