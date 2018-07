Madonna di Caravaggio, è festa anche in Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - La devozione rinascimentale alla Madonna di Caravaggio, sorta nell'omonima località in provincia di Bergamo, si diffuse in passato in Italia e all'estero, ed è presente anche nel Levante della Liguria, da Borgonovo di Mezzanego a Teviggio. Proprio a Teviggio, in alta Val di Vara, si è tenuta domenica scorsa la cerimonia solenne di incoronazione, a cura della locale confraternita, costituitasi esattamente trecento anni fa, nel 1718, quando fu portata da Genova la statua lignea della Vergine. La celebrazione, presenti fedeli di tutta la valle ed anche della vicina val di Taro, è stata presieduta dal cardinale Antonio Maria Vegliò, già nunzio apostolico e presidente emerito del Pontificio consiglio per i migranti. Vegliò è stato accolto a Teviggio dal vescovo Luigi Ernesto Palletti e dal parroco don Mario Perinetti. La corona d'oro è stata donata dal consorzio delle cooperative sociali "Campo del vescovo". Nella sua omelia il cardinale Vegliò ha sottolineato il valore di questa devozione antica, che rappresenta l'identità del popolo cristiano di Teviggio e delle zone circostanti: "testimonianza viva di come lungo i secoli Maria si è qui Manifestata come Madre benigna e pia".