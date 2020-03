Lunedì camera ardente per dare l'ultimo saluto al dottor Bordone

Cinque Terre - Val di Vara - "A nome dell’Amministrazione e della comunità di Riomaggiore, Manarola, Groppo e Volastra desideriamo porgere le più sentite condoglianze alla famiglia del nostro amato Gianni.

Medico, uomo, amico e punto di riferimento per tutta la comunità. In tempi difficili come quelli in cui stiamo vivendo, sentiamo ancora di più il vuoto che ci ha lasciato". Lo afferma il sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia. Vista la preoccupante situazione nazionale che impone una particolare attenzione, la famiglia del Dott. Bordone informa la comunità che i funerali si terranno in forma privata. Per consentire un momento di saluto e di raccoglimento a tutti gli amici, sarà allestita una camere ardente presso la Chiesa parrocchiale di Manarola dalle ore 9:00 alle ore 11:30 di lunedì 9 marzo.