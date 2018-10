Lotta all'evasione, Bolano è primo fra i Comuni virtuosi della provincia spezzina

Dall'Interno arriveranno trentaduemila euro. Battilani e Adorni: "Attuata una grande operazione di recupero da evasione ed elusione"

Cinque Terre - Val di Vara - Il Ministero dell’Interno ha recentemente pubblicato gli elenchi e le relative spettanze dei Comuni Liguri che si sono adoperati per la lotta all’evasione fiscale. In base alla Decreto Legge 78 a partire dal 2010 gli Enti Locali sono stati responsabilizzati nella lotta all’evasione fiscale e contributiva in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.

Nella speciale classifica redatta dal Ministero Bolano risulta di gran lunga il primo di tutta la provincia spezzina lasciandosi abbondantemente alle spalle La Spezia Comune capoluogo solo secondo.

Inoltre Bolano si colloca al terzo posto in tutta la Regione Liguria dopo Genova e Vasia.

Il Ministero provvederà nei prossimi giorni ad accreditare quasi trentaduemila euro al Comune di Bolano, importo relativo alle le spettanze 2018 calcolate sul gettito 2017 , che rappresentano una buona boccata di ossigeno per le casse comunali.

Il sindaco Alberto Battilani e l’Assessore al Bilancio e Tributi Paolo Adorni : “Non possiamo tacere la soddisfazione di veder riconosciuto il lavoro svolto in questi anni con serietà e impegno dai nostri uffici - prima ancora che per il riconoscimento economico – perché crediamo davvero che una seria azione di recupero della evasione ed elusione sia fiscale che contributiva siano davvero l’unico modo corretto e duraturo che possa consentire una diminuzione complessiva della pressione fiscale. Mai come oggi il principio del pagare tutti per pagare meno è importante ed attuale, sarà infatti illusorio cercare scorciatoie per abbassare la pressione fiscale finchè non si riuscirà ad eliminare le ampie fasce di evasione ancora esistente nel nostro paese.”