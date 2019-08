Linea Verde a Manarola, alle 12.30 in onda su Rai Uno

Cinque Terre - Val di Vara - Linea Verde Life a Manarola per raccontare le eccellenze del nostro territorio, la cultura e i progetti all'insegna della sostenibilità. La puntata andrà in onda questa mattina alle 12.30 su Rai Uno. I conduttori Marcello Masi e Chiara Giallonardo racconteranno i luoghi del parco Nazionale delle Cinque Terre attraverso tradizioni e prodotti d'eccellenza.

Si parlerà di mare, gastronomia e buone pratiche come quella della costruzione dei muri a secco che a Manarola, attraverso l'omonima Fondazione, oltre a rappresentare un elemento fondamentale per la produzione vitivinicola e per contrastare il dissesto idrogeologico sono diventati strumento di inclusione sociale.