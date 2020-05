Limite di 50 km/h sulla Sp 566, il Tar dà ragione al Comune

Cinque Terre - Val di Vara - Su quel tratto di 400 metri sono stati scritti chilometri e chilometri di parole. Ma forse quelle stampate sulla sentenza del Tar della Liguria saranno le ultime che proverranno da un tribunale amministrativo. I giudici genovesi hanno infatti dato ragione a 360 gradi al Comune di Borghetto Vara che aveva impugnato la decisione arbitraria della Provincia di innalzare il limite di velocità da 50 a 70 km/h nel rettilineo della Sp 566 "Val di Vara" che si snoda dopo il cartello di fine del centro abitato in direzione Brugnato.

Un tratto di strada che nel solo mese di maggio 2019 era stato percorso da 185.763 mezzi e sul quale, rileva proprio il Tar, la Provincia aveva approvato, insieme all'amministrazione comunale, l'installazione di un autovelox tarato per far rispettare il limite di 50 km/h. Dopo tre mesi l'improvvisa decisione di innalzare il limite consentito, rendendo peraltro impossibile l'utilizzo del macchinario a causa della lunghezza limitata del tratto coinvolto.



Il Tribunale amministrativo regionale, nell'accogliere il ricorso presentato dal Comune, ha sottolineato come nel 1996 Anas avesse stabilito il limite di 50 km/h per entrambi i sensi di marcia e come quindi non avesse senso, viste le immutate caratteristiche della strada, decidere di innalzarlo nella sola direzione di Brugnato.

La seconda sezione del Tar ligure ha così emesso una sentenza che premia la posizione del Comune e condanna la Provincia a saldare le spese di lite per una somma pari a duemila euro.

"Senza voler fare polemiche - commenta il sindaco di Borghetto Vara, Claudio Delvigo - dico che sono soddisfatto per aver ricevuto un pronunciamento da parte del Tar che dà ragione all'amministrazione su tutta la linea, nei fatti e nel diritto. Questa vicenda deve far riflettere: non è mai positivo che la politica intervenga sugli atti elaborati dai tecnici. E questo esempio è uno dei più classici. Il Tar ha reso giustizia alle persone: non si tratta di una questione di cassa come spesso si sente dire, ma di sicurezza della circolazione e di conseguenza delle persone che utilizzano la strada".