Liguria secca e soleggiata, a Levanto le temperature più alte

Il bollettino di Arpal.

Cinque Terre - Val di Vara - Giornata in gran parte soleggiata, quella di oggi in Liguria, tranne il transito, localmente consistente, di nubi alte. I venti sono andati rinforzano da moderati fino a forti con locali raffiche molto forti: Monte Pennello (Genova) ha toccato 99.4 km/h, Fontana Fresca 81.4. Anche il mare si presenta, alla boa di Capo Mele, tra mosso e molto mosso con temperatura dell'acqua di 15.1 gradi.



Un dato che emerge è, ovviamente, quello relativo alle scarse se non quasi nulle precipitazioni registrate nelle ultime settimane e che hanno portato lo stato di bagnamento del terreno(come mostra la cartina allegata) a livelli molto bassi, prossimi al secco.



Per quanto riguarda le temperature massime, Levanto (La Spezia) ha toccato 16.4, Rapallo (Genova) 15.8, Dolcedo (Imperia) 15.4, Sanremo (Imperia) 15.3, Chiavari (Genova) 14.8, Pian dei Ratti (Genova) 14.6. Nel savonese 14.5 a Castellari.



Nella notte il record del freddo è toccato a Calizzano (Savona) con -7.0, seguita da Loco Carchelli (Genova) con -6.4, Poggio Fearza (Imperia) con -5.7. Nello spezzino -3.6 a Santa Margherita Vara mentre il valore più mite è quello di Alassio (Savona) con 13.2.



Queste le massime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:



Genova Centro Funzionale 11.9



Savona Istituto Nautico 12.8



Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.8



La Spezia 12.8



Ecco le previsioni per i prossimi giorni del Centro Meteo Arpal:



DOMANI, GIOVEDI' 10 GENNAIO: Il flusso da Nord continua ad interessare la Liguria con condizioni di cielo generalmente sereno. Possibili temporanei passaggi di sottili nubi alte nel pomeriggio. In particolare a Levante



Venti: in parziale calo fino a generalmente forti da Nord o Nord Est, con locali raffiche fino a 60/70 km/h



Mare: molto mosso o localmente agitato al largo, poco mosso o mosso sotto costa



Umidità: su valori medio-bassi



Segnalazioni di protezione civile: venti, disagio per freddo



Temperature in diminuzione



DOPODOMANI, VENERDI' 11 GENNAIO: Ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Possibili temporanei passaggi di nubi alte



Venti: moderati settentrionali con locali rinforzi nella parte centrale della regione fino a forti, in particolare durante le prime e ultime ore della giornata



Mare: in calo fino a generalmente poco mosso



Umidità: su valori medio-bassi



Segnalazioni di protezione civile: nessuna



Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie