Licenziata e reintegrata alla casa di riposo: "Era provvedimento ingiusto"

Cinque Terre - Val di Vara - “Siamo soddisfatti per il reintegro della lavoratrice della Casa di Riposo di Nostra Signora dell’Orto di Carro, una vicenda che come Cgil abbiamo seguito sin dall’inizio.” Così Alessandra Guazzetti, Funzione Pubblica Cgil, che continua: “quando la lavoratrice si rivolse alla Cgil per chiedere supporto, fu subito chiaro che il provvedimento di licenziamento era ingiusto e spropositato. Peraltro si parla di una lavoratrice dal comportamento integerrimo per 23 anni di servizio. La ringraziamo per il coraggio e la tenacia, come ringraziamo l’Avvocato Frau per la competenza e la dedizione con cui ha portato avanti la causa legale. Da parte nostra continueremo ad essere a disposizione e a difendere le lavoratrici ed i lavoratori sottoposti a provvedimenti ingiusti e lesivi dei loro diritti.” La lavoratrice era stata licenziata per essere uscita in lieve anticipo dalla struttura.