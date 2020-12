Levanto, seduta a porte chiuse del consiglio comunale all'Ospitalia del mare

Cinque Terre - Val di Vara - È in programma mercoledì 30 dicembre, alle 18, una seduta del Consiglio comunale di Levanto, che si svolgerà all’interno dell’auditorium dell’Ospitalia del mare a porte chiuse e nel rispetto delle norme a protezione dal rischio di contagio dal virus Covid-19. La seduta si aprirà con il conferimento della cittadinanza al milite ignoto, e proseguirà con

l’esame dei seguenti argomenti: accettazione delle prescrizioni regionali sulla variante al progetto di utilizzo delle aree

demaniali e degli specchi acquei; razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune; comunicazione al Consiglio di due prelievi da altrettanti fondi di riserva; ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2020/2022 adottata in via d’urgenza dalla giunta lo scorso 30 novembre; piano economico-finanziario della Tari per l’anno 2020; convenzione tra i Comuni di Levanto e di Sesta Godano per la gestione associata delle funzioni inerenti il settore “Affari generali”.