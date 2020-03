Levanto risponde all'appello di Bergamo e si ferma per commemorare le vittime

Cinque Terre - Val di Vara - Anche il Comune di Levanto accoglie l’invito del presidente della Provincia di Bergamo a commemorare ufficialmente le vittime del virus Covid-19 nella giornata di martedì 31 marzo.

Sul palazzo comunale sarà esposta a mezz’asta la bandiera italiana, mentre a mezzogiorno, davanti al palazzo municipale di piazza Cavour, verrà osservato un minuto di silenzio.

Lo stesso minuto di raccoglimento che l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini ad attuare nel luogo in cui si troveranno a quell’ora.

Intanto, il Comune ricorda che, come suggerito dall’Asl 5, è opportuno recarsi al Pronto intervento solo per urgenze indifferibili, mentre per visite ambulatoriali da lunedì 30 marzo ci si può rivolgere all’Ambulatorio del Distretto, situato al piano terra dell’ospedale San Nicolò e aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30.