Levanto rinnova le condutture del gas, occhio ai divieti

Cinque Terre - Val di Vara - Chiusura del tratto finale di via Jacopo (dall’incrocio con via Cairoli) e modifica della circolazione dei veicoli nel centro di Levanto lunedì 8 e martedì 9 aprile, dalle ore 8 alle ore 17.

Il provvedimento è adottato dal Comune di Levanto attraverso un’ordinanza finalizzata a consentire l’esecuzione di lavori di allaccio di condutture del gas lungo l’arteria che conduce verso via Dante e piazza Staglieno; lavori che fanno parte di un intervento in corso che sta interessando anche altre strade.

Durante il periodo indicato nel provvedimento, i veicoli potranno comunque raggiungere piazza Staglieno (e da lì anche immettersi in via Dante) percorrendo l’ex viadotto ferroviario, scendendo la rampa dove è collocato l’impianto semaforico e poi svoltando a sinistra nella strada che, costeggiando il lato nord dei giardini pubblici di piazza Staglieno, lambisce la cosiddetta “Piazzetta del mugugno”. Al termine di questo tratto si potrà poi scegliere se svoltare a sinistra per costeggiare l’altro lato dei giardini pubblici di piazza Staglieno e poi imboccare corso Italia nei pressi dell’ingresso dello stabilmento balneare “Casinò”, oppure girare subito a destra su via Dante.

Via Cairoli resta invece percorribile.

L’ordinanza e la mappa del centro con le indicazioni della viabilità temporanea sono reperibili sull’home page del sito del Comune, sia nella sezione “Notizie” che nello spazio dedicato alle ordinanze.