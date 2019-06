Levanto, pubblicato il bando per la concessione di contributi per gli affitti

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a favore di nuclei familiari che nell’anno 2018 hanno sostenuto canoni di locazione di immobili con un alto grado di incidenza sul reddito.

Testo e relativa documentazione sono scaricabili dal sito dell’ente (www.comune.levanto.sp.it) nella sezione “Bandi e concorsi” (presente anche in home page), da “Gazzetta amministrativa” (sezione “Bandi di gara e contratti”) e dall’Albo pretorio on line, oppure essere ritirati presso l’ufficio Politiche sociali (tel. 0187.802233 e 0187.802246), che il lunedì e il giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, è a disposizione degli utenti anche per informazioni e chiarimenti sulle modalità necessarie per partecipare al bando e che accoglierà le domande fino alle ore 12 di mercoledì 24 luglio.