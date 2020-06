Levanto potenzia la raccolta differenziata per le attività produttive

Cinque Terre - Val di Vara - Con l’arrivo dell’estate entra a Levanto in funzione il potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per le attività produttive levantesi.

Ecco il calendario con giorni e orari di esposizione e ritiro in vigore da lunedì 15 giugno a domenica 4 ottobre.

Umido: raccolta tutti i giorni con esposizione dei contenitori dalla mezzanotte alle 6 del mattino.

Indifferenziata: raccolta martedì, giovedì, sabato e domenica con gli stessi orari di esposizione dell’umido.

Cartone: ritiro dal lunedì al sabato con esposizione da mezzogiorno alle 13.

Cassette: ritiro lunedì, mercoledì, venerdì e sabato con esposizione da mezzogiorno alle 13.

Plastica: ritiro lunedì, martedì’, giovedì, venerdì e sabato con esposizione da mezzogiorno alle 13.

Per evitare la rottura dei sacchetti contenenti i rifiuti indifferenziati da parte di gabbiani ed altri volatili in cerca di cibo, il Comune ha iniziato la distribuzione di contenitori in plastica con coperchio alle attività produttive che non possono usufruire dei grandi contenitori condominiali di cui sono forniti gli edifici con numerosi residenti.



“Anche quest’anno - spiega il vicesindaco Luca Del Bello - l’amministrazione comunale potenzia il servizio di raccolta dei rifiuti con ritiri pomeridiani per far sì che eventuali ritardi nelle consegne da parte dei corrieri non portino all’accumulo di imballaggi nelle strade durante le ore centrali della giornata, quando la gente è in giro e nei dehor e sui tavoli all’aperto si servono aperitivi e pranzi. Il nostro auspicio è che il rilancio della stagione turistica in un periodo che sappiamo essere difficile ma che potrà godere della radicale riqualificazione dell’area che gravita attorno a via Dante e piazza Staglieno e della conseguente ulteriore limitazione del traffico veicolare a beneficio delle attività esterne dei locali e del passeggio porti anche maggior decoro e vivibilità nell’intero centro di Levanto”.



Per ciò che concerne gli altri servizi di nettezza urbana, il ritiro domiciliare degli sfalci (fino a cinque sacchi) e dei materiali ingombranti (fino a cinque pezzi) è in funzione previo appuntamento telefonico al numero verde 800.401083 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9-12). Quantità superiori di entrambe le tipologie di rifiuti possono essere conferite direttamente all'ecocentro in località Mereti.

L’ecocentro di Mereti è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, con ingresso consentito ad una persona per volta, munita di mascherina e guanti.

La consegna della fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata continua presso l'ufficio situato al piano terra del palazzo municipale di piazza Cavour, previo appuntamento telefonico al numero verde 800.401083 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9-12). Si prega di rispettare l'orario fissato dall'appuntamento, in modo da evitare assembramenti all'ingresso dell'ufficio.