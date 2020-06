Levanto nuove disposizioni parcheggi Montale, Lavaggiorosso e San Gottardo

Cinque Terre - Val di Vara - La giunta comunale di Levanto ieri ha deliberato nuove disposizioni a favore dei residenti nelle località di Montale, Lavaggiorosso e San Gottardo. In località Montale, la piazza antistante il sagrato della chiesa parrocchiale di San Siro e piazzale laterale alla stessa viene riservata ai veicoli con pass residenti. In località Lavaggiorosoo è prevista l'estensione della attuale zona "L" a partire dalla pensilina fermata Bus (presso ristorante Zita) fino a tutta la piazza della Chiesa compresa, confermando la modalità di rilascio di un solo pass di tipologia "L" per ogni nucleo familiare residente. In località San Gottardo l'area interna antistante il complesso case popolari sarà riservata a titolari pass residenti.