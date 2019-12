Levanto, modifiche agli orari di conferimento rifiuti durante le festività natalizie

Cinque Terre - Val di Vara - Modifiche nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti a Natale e S. Silvestro. Per le utenze domestiche situate nella zona verde e in periferia, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre non si effettuerà il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti. Pertanto, i contenitori (marroni) dell’umido dovranno essere esposti (nelle consuete fasce serali) martedì 24 dicembre, unitamente a quelli (gialli) di carta e cartone.

Variazioni anche a fine anno: i contenitori di carta e cartone dovranno essere esposti la sera di lunedì 30 dicembre insieme a quelli contenenti l’umido.

Ulteriori informazioni al numero verde del servizio (800.401.083), attivo dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 8 alle ore 12.

Per le utenze commerciali, il giorno di Natale il ritiro dei rifiuti verrà effettuato solo al mattino. Pertanto, l’esposizione dei rifiuti organici non subirà alcuna modifica, mentre quella di imballaggi in plastica e cassette dovrà essere effettuata entro le ore 9.

Nella settimana compresa tra Natale e Capodanno, modifiche anche nella raccolta (servizi su prenotazione) di sfalci e di materiali ingombranti: i primi saranno ritirati venerdì 27 dicembre (invece di giovedì 26), i secondi sabato 28 dicembre.