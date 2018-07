Levanto, le modifiche nel servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti nei giorni di San Giacomo

Cinque Terre - Val di Vara - Levanto in occasione della festività di San Giacomo Apostolo il servizio di ritiro dei rifiuti seguirà le seguenti modalità.

Utenze private. Nelle strade che ricadono all’interno della Zona verde (dove i rifiuti vengono esposti quotidianamente dalle ore 19 alle 20) la raccolta del rifiuto organico prevista per mercoledì 25 verrà posticipata a giovedì 26 luglio, insieme a quella degli imballaggi in plastica.

Gli utenti le cui abitazioni ricadono in tale area sono quindi invitati ad esporre il contenitore marrone e il sacco rosa il giorno giovedì 26 Luglio, dalle ore 19 alle ore 20

Utenze commerciali. I rifiuti organici potranno essere esposti, come consuetudine, dopo le ore 24 del 24 luglio, e verranno ritirati dalle ore 4 alle ore 9 di mercoledì 25 luglio.

Per le utenze delle vie interessate dalla fiera (via Cairoli, via Zoppi, piazza Staglieno, piazza Colombo, via Cantarana, corso Italia e via Mazzini) l’esposizione degli imballaggi di carta e cartone è posticipata a giovedì 26 luglio con orario come da calendario, mentre l’esposizione di cassette di plastica e legno è posticipata a venerdì 27 luglio.

Per le utenze delle restanti vie le modalità rimangono invariate.

Le modifiche si sono rese necessarie poiché, a causa della fiera presente nelle vie del centro, si ritiene opportuno evitare la circolazione dei mezzi della nettezza urbana in orario successivo alle ore 9.