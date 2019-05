Levanto, la Bandiera Blu sventola su tutto l’arenile, da Vallesanta alla spiaggia “dietro il molo”

Cinque Terre - Val di Vara - Nel quarto anno consecutivo in cui taglia il traguardo della “conquista” della “Bandiera Blu”, Levanto può finalmente inalberare il prestigioso vessillo su tutte le spiagge del proprio golfo, dall’area nautica di Vallesanta (al confine con Bonassola) fino all’arenile “dietro il molo” (sotto villa Agnelli).



Il riconoscimento, che rappresenta la più importante certificazione di qualità ambientale internazionale che la “Fondazione per l’educazione all’ambiente” assegna alle cittadine che operano con profitto nella diffusione delle buone pratiche ambientali attraverso attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità, è per la cittadina rivierasca il suggello posto ad un’incessante e progressiva opera di innalzamento qualitativo di infrastrutture e servizi che è stata riconosciuta su tutti gli arenili.

Legittima la soddisfazione del sindaco, Ilario Agata, che venerdì 3 maggio, nella sede romana del Cern, ha ricevuto la bandiera.



“Da un lato ci viene riconosciuto l’impegno profuso in questi quattro anni nella gestione delle risorse ambientali presenti sul nostro territorio, che, se opportunamente valorizzate con continui interventi di ammodernamento di infrastrutture e servizi, fanno girare a pieno regime il motore dell’economia turistica del paese – è il commento a caldo del primo cittadino – Dall’altro lato, questo riconoscimento rappresenta il miglior viatico per affrontare con ancor maggior entusiasmo e consapevolezza quelle profonde trasformazioni che prenderanno il via nel centro della cittadina dal prossimo ottobre e che rappresenteranno una svolta epocale per una virtuosa e sostenibile convivenza tra viabilità, efficienza della rete produttiva locale, qualità della vita dei cittadini e bellezza del contesto urbano”.