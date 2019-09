Levanto festeggia il mezzo secolo della ditta Queirolo

Cinque Terre - Val di Vara - Da tre generazioni la famiglia Queirolo si occupa di edilizia. Inizialmente, i nonni degli attuali titolari, si occupavano di trasporti in un’era in cui spostare materiali pesanti e percorrere lunghe tratte di strada o sentieri non era semplice come adesso. La famiglia, originaria di Camogli, da cui deriva il soprannome “Camugin”, si trasferì a Levanto alla fine degli anni '60 quando Albino Queirolo detto "Bibbi" fondò l’azienda. La data esatta è il 1969, un anno di trasformazioni sociali e economiche. Grazie al suo temperamento da grande lavoratore e nobile forza d'animo, Bibbi ha creato nel tempo una realtà leader nel territorio in cui oggi lavorano anche i suoi nipoti. L'azienda si è affermata, non solo grazie alle proprie forze, ma anche grazie alla professionalità e la preparazione dei collaboratori.



Il lavoro negli anni è cambiato: al debutto la maggior parte dei clienti erano locali, mentre, soprattutto negli ultimi anni, si è allargato notevolmente il bacino di utenti, estendendo il lavoro non solo nell'intera provincia della Spezia, ma anche nel genovesato, specialmente nel Golfo del Tigullio. Nel 2014 la sede aziendale si è ampliata e ad oggi vanta di un magazzino edile di 16.000 mq e di uno showroom di 600 mq. La crescita delle dimensioni dell’impresa è stata direttamente proporzionale all'aumento del numero del personale.



La rivendita dei Fratelli Queirolo è fornita di una vasta e completa gamma di materiali per l’edilizia, minuteria di ogni genere, materiale idraulico e fognario, legname, attrezzature, laterizi, prefabbricati in cemento, pavimentazioni, ceramica e parquet, termo camini e stufe a pellet, sanitari e arredobagno e un’ampia ferramenta. L’azienda inoltre produce calcestruzzo preconfezionato da oltre 30 anni e a oggi possiede un nuovo impianto di betonaggio completamente automatizzato ed in grado di servire l’intera area circostante e ha un laboratorio tecnologico per il controllo e il monitoraggio dei propri prodotti strutturato per garantire alla clientela risposte e soluzioni concrete per le diverse problematiche. “I valori che possiede la nostra azienda e che cerchiamo ogni giorno di trasmettere ai clienti sono l’affidabilità, la responsabilità, la passione per il lavoro e l’unione che solo in una grande famiglia come la nostra si può trovare - commentano i titolari Claudio, Carlo e Aldo Queirolo, uniti nel festeggiare questo importante anniversario insieme ai figli Paolo, Rodolfo, Elena e Carolina -. In futuro l'auspicio e la speranza è quella di tenere alto il nostro nome e di continuare ad affermarci ad un elevato livello nel settore dell’edilizia”.