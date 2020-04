Levanto, c'è il bonus spesa. Ecco come funziona

Cinque Terre - Val di Vara - A seguito della riunione dei rappresentanti il Distretto sanitario 17, tenutasi in videoconferenza mercoledì 1° aprile, i tre Comuni capofila (Bolano, Levanto e Borghetto Vara) hanno concordato una modalità condivisa per la gestione dell’iter relativo ai fondi destinati alla solidarietà alimentare. Il Comune di Levanto, al quale sono stati destinati 28.500 euro, le attuerà con la seguente tempistica: giovedì 2 aprile, attraverso gli agenti di Polizia municipale, è stata distribuita agli esercizi commerciali una lettera con la quale manifestare la propria adesione alla modalità di acquisto dei generi alimentari attraverso l’utilizzo di buoni spesa. Le risposte dovranno giungere al Comune entro sabato 4 aprile, e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito internet dell’ente.



Il Comune emetterà buoni spesa nominativi (in tagli da 10, 50 e 100 euro) che gli esercenti potranno consegnare all’ente settimanalmente per ottenerne il pagamento. Ogni famiglia riceverà cento euro per ogni componente, fino ad un tetto massimo di 400 euro per quattro o più componenti. Il contributo stanziato al momento è “una tantum”. Venerdì 3 aprile, alle 12, verrà pubblicato il bando per fare richiesta del bonus ed entro il 10 aprile verrà pubblicata la graduatoria dei beneficiari. Per partecipare al bando dovrà essere presentata un’autocertificazione che indichi gli effetti che il nucleo familiare ha subìto a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la mancanza di ogni altro tipo di sostegno economico.



Le domande potranno essere consegnate inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, oppure alla mail dell’ufficio comunale preposto (l’indirizzo verrà comunicato attraverso il sito internet del Comune insieme alla pubblicazione del bando e all’eventuale modulistica da compilare);