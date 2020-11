Levanto, all’Ospitalia del mare si riunisce il consiglio comunale

Cinque Terre - Val di Vara - È in programma lunedì 30 novembre, alle 18, una seduta del Consiglio comunale di Levanto, che si svolgerà all’interno dell’auditorium dell’Ospitalia del mare a porte chiuse e nel rispetto delle norme a protezione dal rischio di contagio dal virus Covid-19. L’assemblea si aprirà con la discussione di un ordine del giorno sulla gestione dell’emergenza Covid presentato dal gruppo di minoranza “Obiettivo Levanto – Lapucci sindaco”. Quindi il sindaco, Luca Del Bello, illustrerà le linee programmatiche della giunta per il mandato che si è aperto lo scorso settembre. Poi si metteranno ai voti alcuni provvedimenti di natura economico-finanziaria: la ratifica di una variazione al Bilancio 2020/2022 adottata lo scorso ottobre dalla giunta; il prelievo da un fondo di riserva; il Documento unico di programmazione 2021/2023; il bilancio consolidato per l’anno 2019 del gruppo amministrazione pubblica del Comune; la verifica del permanere degli

equilibri di bilancio sul Bilancio di previsione 2020/2022. La riunione si concluderà con l’individuazione dell’ente competente per la validazione e la trasmissione della documentazione relativa al Piano economico-finanziario 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti.