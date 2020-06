Levanto, Del Bello scrive: "Ripristinare ordinaria attività della biglietteria della stazione"

Cinque Terre - Val di Vara - Una lettera inviata a Trenitalia, alla direzione passeggeri regionale e alla direzione regionale liguria per sollecitare il ripistino dell’orario di apertura giornaliero della biglietteria della stazione ferroviaria di Levanto. Ci ha pensato Luca Del Bello, che della città rivierasca è il vice-sindaco, a far presenta l'esigenza a maggior ragione con l'inizio della stagione estiva: "Il perdurare della chiusura, predisposta a seguito dell’emergenza epidemiologica, è, in generale, causa di forti disagi per una località a forte vocazione turistica qual è Levanto ma, ancor più, in questa fase in cui si registra una ripresa del flusso turistico. Pesanti i disagi lamentati, altresì, dai pendolari, titolari di abbonamento in attesa di rimborso a seguito delle disposizioni Coronavirus, nonché dalle persone anziane per le quali l’utilizzo delle biglietterie self-service, ubicate in Stazione, risulta difficoltoso. Distributori non sempre funzionanti e causa di concreti assembramenti. Pertanto, nel rispetto dei protocolli in vigore, si chiede di predisporre la ripresa dell’ordinaria attività della biglietteria al fine di garantire un servizio efficiente".