Le terre restituite all'agricoltura giungono alla terza vendemmia

Cinque Terre - Val di Vara - Sei anni fa l'Associazione Per Tramonti Onlus ha avviato il progetto per piantare nuovi vigneti sui terreni abbandonati. Alcuni proprietari che non potevano più occuparsene, li hanno ceduti in comodato gratuito all'associazione. Il progetto si chiama 'T.r.a. Monti – Terre Restituite all'Agricoltura' e questa è la terza vendemmia. Sono stati ottenuti 1.200 litri di mosto che è stato messo a fermentare con le bucce, senza refrigerazione, per tre giorni. I gradi Babo sono 20, che dovrebbero sviluppare una gradazione intorno ai 13 gradi. Mantenere i terreni coltivati, i muri in ordine e i vigneti attivi contribuisce a difendere il territorio dal degrado.