Le penne nere si ritrovano in alta Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Il gruppo alpini di Sesta Godano organizza la consueta festa annuale delle penne nere dell'Alta val di Vara. L'appuntamento è per domenica 14 luglio. Il programma prevede alle 10 a Sesta Godano, presso il monumento ai Caduti, l'alzabandiera e la deposizione di una corona; alle 11 in località Porcia la celebrazione della Santa Messa e a seguire la deposizione di una corona al monumento ai Caduti; alle 13 il pranzo alpino presso il parco Sandro Pertini in Sesta Godano. Per maggiori informazioni e per confermare la partecipazione al pranzo è possibile telefonare al numero 339.65.98.311.