Le mille vite di Franco 'Bombetta': "È dalla nascita che vivo di miracoli"

Cinque Terre - Val di Vara - Sono nato in cucina, qui al piano di sotto. Avevo 20 metri di cordone ombelicale intorno al collo. È dalla nascita che vivo di miracoli. Mio padre è morto che avevo due anni, mia madre ha avuto un esaurimento nervoso dopo il parto.

Quanto a me, non ho mai avuto grande voglia di studiare.

Nei primi 34 giorni di scuola ho fatto 2 presenze. Mio zio mi dava mille lire ogni giorno per andare a mangiare a Spezia. Morale della favola: mangiavo, ma di studiare non se ne parlava. Da lì è nata la mia passione per il cibo.

Sono sempre stato un po’ sovrappeso. Lo conosci Antonio? Vabbè. Quand'ero fantetto, stavo giocando coi tappi sul sagrato della chiesa, a un certo punto mi son messo a litigare con un altro bimbetto, allora esce Don Dino e dice, rivolgendosi al mio sfidante: ‘ma cosa te la prendi, non vedi che è una bombetta?’

Ho avuto un po’ di vite. In teoria, io nasco come macellaio. Poi mi sono imbarcato, e un giorno mi hanno promosso a cuoco sul campo, per penuria di alternative. Lo conosci Andrea? Vabbè.

Mi sono sposato nel ‘74, con lei, Maddalena, che è nata in America, da genitori di qui. La prima volta che è venuta in Italia è stata in nave, sulla Cristoforo Colombo, nel '60. Aveva sei anni. Suo padre si era trasferito negli Usa. Ha anche fatto la seconda guerra mondiale. Quando è sbarcato a Livorno gli han chiesto: "Ma cosa fai, vai a sparare ai tuoi compaesani?" E lui: "Ma cosa sparo io, che sto in cucina!".



Dal '74 all’85 ho avuto un ristorante qui a Riomaggiore, si chiamava come me, ‘da Bombetta’, perché non c'era bisogno di starsela a raccontare in quegli anni. Poi dall’86 al 2004 ci siamo trasferiti a New York. Che bei tempi... lo conosci Nicola? Vabbè. All'inizio, giravo un ristorante diverso ogni anno. Sì, hai ragione Maddy, neanche ogni anno: lei mi prendeva in giro, mi diceva, "hai partorito anche stavolta?" perché più di 9 mesi non duravo, ora ricordo. Morale della favola: a Long Island alla fine ho trovato il ristorante ‘La piccola Liguria’, e non me ne sono più andato.

Ho lavorato anche da Barbetta, il ristorante più antico di Manhattan: avevamo tutti i vip come clienti. Jacqueline Onassis era la più tirchia con le mance. La vedevi: li contava proprio, i dollari, uno per uno! Una volta, Paul Newman mi ha fatto da cameriere: ho preparato 250 kg di alette di pollo con una sua ricetta, una schifezza col succo di arancia e non so quale altra porcata, per una serata di beneficenza. Così lui, quando a intervalli regolare si alzava per andarsi a fare una birra alla spina mi chiamava e mi diceva ‘Hey Frank, vuoi qualcosa?’. E mi preparava un gin tonic. Siamo andati avanti per 5 giorni. Io non sono mai andato molto d'accordo con l'inglese, ma col gin tonic sì. Non parlarmi invece della Bastianich: in quella famiglia lì, di mangiare non c’hanno mai capito niente.

Al Barbetta avevamo un cameriere, Bianca, era nero come la pece. Una sera dopo aver fatto 700 coperti aveva fame, gli ho tagliato 1 kg di controfiletto e l’ho fatto sedere al tavolo dei cuochi. È arrivata la padrona che si è incazzata come un diavolo. Ho tirato un pugno alla credenza e le ho detto: adesso mi senti bene, lui ha lavato piatti per 700 persone, ora ha fame e mangia questa bistecca, tu non capisci un cazzo e stai zitta ora. "Bianca" era il doppio di me. Ha mangiato di gusto.



Il rapporto tra le Cinque Terre e New York è sempre stato privilegiato. Per me, Manhattan è la mia seconda casa. Una volta si faceva la festa dei Riomaggioresi, a Central Park: eravamo centinaia. Domani riparto per la Grande Mela, quando vado al ristorante la gente mi riconosce e mi saluta ancora.

Sono tornato a vivere a Riomaggiore quando ho scoperto di avere un tumore. Anche mia moglie era d'accordo: lavorava tanto, troppo, e aveva quasi 4 ore al giorno di commuting.

Un giorno è venuto nel mio ristorante uno che si diceva esperto di vini. Gli ho fatto il mio "Sciacchetrà espresso": metà Marsala - non troppo dolce, eh! - e metà acqua. Morale della favola: l'esperto mi si è avvicinato e mi ha detto "Oh, finalmente! questo sì che è vero sciacchetrà!". Ma ai turisti vogliamo bene, alla fine. In paese avremo salvato almeno un centinaio di bagnanti in difficoltà. Una volta han salvato anche me, un’onda m’ha preso sotto e mi ha frantumato la rotula. Sono andato al largo perché non riuscivo a rientrare. Poi mi sono venuti a prendere un gruppo di amici.

Eh, ne avrei... la sai di quella nella Terra del Fuoco? Navigavamo, e nel tempo libero pescavamo: usavamo i coppi, avremo tirato su 4-500 tonnellate di granchi. Sulla banchina in Argentina c’erano i pinguini, erano così simpatici! Un giorno mentre eravamo in porto ne abbiamo caricati due a bordo. Gli abbiamo costruito tutto un sistema di scivoli con i fusti della benzina... sono furbi loro eh! Pensa, avevano imparato a muoversi e andare dalla bocchetta dell’aria condizionata davanti alla sala da ballo per rinfrescarsi. Uno purtroppo è morto nel tragitto, l’altro l’abbiamo lasciato allo zoo di Genova. Non so che fine abbia fatto. Tu sai mica quanto campano i pinguini?’



Franco "Bombetta" dialoga con Filippo Lubrano

