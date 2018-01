Le foto più belle? A Riomaggiore e Vernazza

Mike Wong ha inventato una mappa per suggeriti agli appassionati di scatti i luoghi migliore in cui darci dentro con smartphone e reflex.

Cinque Terre - Val di Vara - Il fotografo e viaggiatore Mike Wong, in collaborazione con Google, ha realizzato una mappa interattiva in cui sono segnate migliaia di location in cui è possibile scattare foto indimenticabili. Il bel lavoro di Wong è consultabile sul sito PhotoSpots ed è pensato come una mappa termica: i luoghi ritenuti migliori per sbizzarrirsi con l'arte fotografica sono colorati di un rosso intenso, che sfuma e va verso il giallo guardando invece a quei posti meno gettonati dai fotografi.



E' possibile anche visualizzare le zone migliori per le foto nei vari mesi dell'anno, grazie a un apposito menù. E' possibile, ad esempio, vedere quali siano le location imperdibili per uno scatto ad aprile o a ottobre. Un'idea semplice e accattivante, che è venuta in mente a Wong mentre viaggiava in lungo e in largo per il pianeta. Naturalmente reflex alla mano.



Al momento, la zona più 'satura' sulla mappa di Wong è il Nord Italia. Certo, ci sono veri e propri hotspot dello scatto. Tra questi, inutile dirlo, le Cinque Terre. Zoomando sullo Spezzino infatti si nota come la famosissima fascia rivierasca che va da Riomaggiore a Monterosso sia patria assoluta dei fotografi. In particolare Riomaggiore e Vernazza. Hanno un bel colorito - ma niente di paragonabile al rossore delle Cinque Terre - La Spezia, Porto Venere e Lerici. Sembra invece che un gioiello come Sarzana ispiri meno i fan del fotoclic.



Quando si zooma su un'area - altra piacevole funzione della mappa - in basso compare una carrellata di fotografie postate da fotografi di tutto il mondo su vari portali web. Ci sono le immancabili marine delle Cinque Terre, i frammenti urbani del capoluogo, la bellezza romantica di Porto Venere e Lerici. Date un'occhiata!