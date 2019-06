Le Cinque Terre del vino: la consegna degli attestati di partecipazione

Cinque Terre - Val di Vara - Si è svolta il 13 giugno, presso la sede dell’Ente Parco a Manarola, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al percorso formativo rivolto alle imprese aderenti al Marchio di Qualità Ambientale.

Le Cinque Terre del Vino - edizione 2019, è il titolo del percorso formativo promosso dal Parco, a cura dei sommelier Marco Rezzano e Yvonne Riccobaldi, organizzato nel Marzo scorso, per le imprese turistiche che hanno intrapreso il percorso di certificazione del Marchio di Qualità Ambientale del Parco, nell'ambito della seconda fase della Carta Europea per il Turismo Sostenibile.



I temi affrontati nel corso delle 5 lezioni, in aula e direttamente nelle aziende vitivinicole delle Cinque Terre, hanno spaziato dalle tecniche di degustazione e vinificazione, alle nozioni di enologia finalizzate all'analisi organolettica del prodotto, fino agli aspetti storico culturali legati a questo importante settore agricolo del territorio, determinate, oggi come ieri, nella salvaguardia del paesaggio terrazzato.



Novità introdotta in questa III^ edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 25 imprese turistiche ricadenti nel territorio dell'Area Protetta, il modulo dedicato agli addetti della ristorazione interessati a intraprendere il percorso di certificazione del Marchio di Qualità Ambientale Carta Europea per il Turismo Sostenibile Fase II.



La viticoltura delle Cinque Terre mette insieme una serie di mondi collegati: paesaggio, agricoltura, cultura e turismo attivo. In questo contesto la formazione degli operatori – ha sottolineato il Direttore, Patrizio Scarpellini - è lo strumento indispensabile per connettere tutti questi valori e offrire ai visitatori un'esperienza profonda nella filiera di produzione, dalla natura alla sua espressione a tavola, attraverso il suo principale elemento di congiunzione: il vino.