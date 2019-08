Le Cinque Terre "come" Cortina per difendere i terreni e recuperarli

Cinque Terre - Val di Vara - Le Cinque Terre "regolamentate" come Cortina per mantenere le aree abbandonate. Se in Veneto è stata applicata una legge comunale che permette agli enti di intervenire per la prevenzione agli incendi boschivi, alle Cinque Terre un regolamento simile potrebbe essere attuato per impedire che i terrazzamenti ideali per lo Schiacchetrà vengano erosi dal mare.

Questa è solo uno degli spunti emersi nella corso della presentazione del convegno "Re Schiacchetrà" che si terrà il 10 agosto alla tenuta Buranco di Monterosso, promossa da Sanlorenzo, organizzata dall'associazione Amici delle Cinque Terre e dal Consorzio produttori Schiacchetrà.



La presentazione dell'iniziativa si è tenuta questa mattina nella sala giunta della Camera di commercio Riviere di Liguria alla Spezia. Ad illustrare tutti i dettagli sono stati Luigi Grillo presidente dell'associazione Amici delle Cinque Terre e Heydi Bonanini presidente del consorzio.

Nell'occasione del convegno il passito diventa il fulcro di una serie di temi che verranno proposti a politici, giornalisti ed esperti del settore, tra di loro non sarebbe da eslcudere anche la presenza del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il recupero dei terreni e il futuro del "Re" sono tematiche calde sulle quali vanno avanzate proposte concrete. "Le Cinque Terre - ha spiegato Luigi Grillo - meritano tutta l'attenzione, oggi sono consolidate come meta turistica. Non possiamo dimenticare che in passato erano isolate, con la costruzione di infrastrutture si è rotto questo isolamento. Poi sono arrivate l'istituzione del Parco regionale con una serie di vincoli fino a farlo diventare Parco nazionale e fu un salto di qualità. E partì, su spinta di Franco Bonanini, una promozione del territorio che l'ha portata ai livelli che conosciamo oggi. Così le Cinque Terre, alimentata da varie intelligenze, sono state apprezzate e conosciute. Oggi però dobbiamo richiamare l'attenzione non solo sullo Sciacchetrà, che ha una produzione limitata di circa 12mila bottiglie, ma sul recupero delle terre incolte. C'è un abbandono delle terre e la necessità di mettere in campo delle azioni che permettano alle aziende di operare maggiormente. Secondariamente, se si tratta di una coltura "eroica" perché in alcune aree speciali lo Stato non decide di investire ulteriori denari per facilitarne il recupero e la coltivazione? Un'altra tematica centrale è legata alle normative europee: non è possibile che ci penalizzino. Sarà nostra premura riferire queste tematiche, il 10 agosto, alle istituzioni che parteciperanno. Alle Cinque Terre tutto il territorio deve qualcosa: alla Spezia non c'è stata una riscoperta della vocazione turistica, tutto il successo è dovuto proprio a questi territori così amati e importanti".



"Facciamo grande affidamento- ha spiegato Heidy Bonanini presidente del Consorzio produttori Schiacchetrà - sulla nomina di Donatella Bianchi. Ci sono delle difficoltà oggettive ad esempio di quando si decide di investire nell'agricoltura. Nonostante possano esserci grandi disponibilità economiche si presentano, quasi immediatamente, grossi vincoli. Quando si rileva un terreno abbandonato non è automatico intervenire sulla pulizia: è necessario presentare la richiesta di "permesso di espianto", corredato anche di foto della zona che si ha intenzione di sistemare, e attendere sessanta giorni per poi procedere alla pulizia stessa. Se questa avviene prima del previsto, si rischia il penale. Non molti lo sanno".

"Poi c'è il diritto all'impianto - ha proseguito -. La richiesta di reimpianti è altissima ma ne viene evasa solo il 5 per cento delle domande totali. Abbiamo individuato tantissime zone, dove però non abbiamo un interlocutore ed è impossibile accedervi. Se un'azienda ha la volontà di allargarsi deve intervenire l'ente pubblico e fare in modo che possa essere recuperato il terreno. Negli anni Sessanta gli ettari coltivati erano 1.200. Oggi almeno 400 ettari sono andati già in mare a causa dell'erosione. Anche con incisivo recupero del territorio si arriverebbe comunque a 700 ettari. Dobbiamo essere messi in condizione di poter recuperare il terreno abbandonato. Il Comune e il Parco insieme potrebbero attuare questo progetto in un'ottica di lotta al dissesto idrogeologico. Nelle zone di Cortina i boschi sono privati ma è presente un regolamento comunale che prevede la pulizia da parte del proprietario che nel caso non adempie al suo compito interviene l'ente pubblico che a sua volta gli invia la fattura a casa. Alle Cinque Terre è stato fatto un grande lavoro dalla Fondazione Manarola per il recupero e noi vorremmo calcare quelle stesse orme e proporre un'altra fondazione che possa legare Riomaggiore e Monterosso".