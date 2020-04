Lavori Ripa e monitoraggio ponti Usurana e Piana Battolla, commissione provinciale

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 15 aprile la ceconda commissione consiliare competente in materia di viabilità si riunisce su convocazione del presidente Francesco Ponzanelli, capogruppo di Liguria Popolare. L’incontro di domani affronterà le tematiche inerenti la situazione dei lavori sulla Sp31 della Ripa, promuoverà proposte di pianificazione per manutenzione e interventi sulle criticità più urgenti della viabilità provinciale. Inoltre, i commissari valuteranno una programmazione per ulteriori verifiche sui ponti e viadotti di competenza dell’Ente su tutto il nostro territorio. La commissione esaminerà, infine, le iniziative assunte per il monitoraggio dei due ponti lungo la Sp10, uno in località Usurana e l’altro nelle vicinanze di Piana Battolla.